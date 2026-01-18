İranlı uyuşturucu tacirleri Diyarbakır'da yakalandı: Karnından 1 kiloya yakın metamfetamin çıktı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engelledi. Sabah gazetesinin haberine göre, ülkemize farklı bir yöntemle uyuşturucu getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Diyarbakır otogarında takibe alındı.
YUTMA YOLUYLA MADDE TAŞIMA ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Narkotik polisinin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler, yutma yoluyla uyuşturucu taşıyor olabilecekleri şüphesiyle kontrol için hastaneye götürüldü.
MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN 807 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI
Şüphelilerin tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kontrollerin ardından yabancı uyruklu uyuşturucu taciri 2 kişinin mide ve bağırsağından 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin maddesi çıktı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hastanedeki işlemlerin ardından polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.