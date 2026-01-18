İranlı uyuşturucu tacirleri Diyarbakır'da yakalandı: Karnından 1 kiloya yakın metamfetamin çıktı

İranlı uyuşturucu tacirleri Diyarbakır'da yakalandı: Karnından 1 kiloya yakın metamfetamin çıktı
Yayınlanma:
Diyarbakır’da şüpheli görülen 2 yabancı uyruklu kişinin hastanede yapılan kontrollerinde mide ve bağırsaklarında 807 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan İranlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engelledi. Sabah gazetesinin haberine göre, ülkemize farklı bir yöntemle uyuşturucu getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Diyarbakır otogarında takibe alındı.

whatsapp-image-2026-01-18-at-12-28-21.jpeg

YUTMA YOLUYLA MADDE TAŞIMA ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Narkotik polisinin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler, yutma yoluyla uyuşturucu taşıyor olabilecekleri şüphesiyle kontrol için hastaneye götürüldü.

whatsapp-image-2026-01-18-at-12-28-16.jpeg

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN 807 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI

Şüphelilerin tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kontrollerin ardından yabancı uyruklu uyuşturucu taciri 2 kişinin mide ve bağırsağından 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Hakkari'de narkotik operasyonu: 2 kişiye suçüstüHakkari'de narkotik operasyonu: 2 kişiye suçüstü

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanedeki işlemlerin ardından polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

