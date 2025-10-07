Görme engelli İmranur'un hayali Haluk Levent ile sahneye çıkmak

Yayınlanma:
Malatya'da görme engelli İmranur Ercan'ın hayali Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söylemek. Özel bir eğitim kurumunda görev yapan İmranur, çektiği bir video ile Haluk Levent'e seslendi.

Malatya'da özel bir eğitim kurumunda görev yapan görme engelli İmranur Ercan, hayranı olduğu sanatçı Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söylemenin hayalini kuruyor.

Sosyal medyadan paylaştığı bir video ile Haluk Levent'e seslenen İmranur, hayalini dile getirdi.

096285bc-9273-478c-bce2-be50ae956b41-1080-frame-at-0m1s.jpg
İmranur Ercan

İMRANUR'UN HAYALİ HALUK LEVENT İLE ŞARKI SÖYLEMEK

Görme engelli İmranur Ercan'ın hayali, şarkıcı Haluk Levent ile aynı sahneye çıkarak şarkı söylemek.

Paylaştığı bir videoda hayalini dile getiren Ercan, hayranı olduğu Haluk Levent'e şu ifadelerle seslendi:

"Haluk abi, duydum ki Malatya’ya geliyormuşsun. Beni sahnene alır mısın? Seninle sahneye çıkmayı çok istiyorum. Seni çok seviyorum. Sevgiler, İmranur Ercan"

haluk-levent.png
Haluk Levent

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 9 Ekim’de Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alacak.

Kaynak:ANKA

