Görme engelli gencin başarısı 'kör' bir duvara çarptı

1 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen sınava katılan Kavrama, başvuru sırasında engelli raporunu sisteme yüklediğini ve aday listesinde engelli kategorisinde göründüğünü belirtti. Sınava giren adaylar arasında 348 puan ile en yüksek Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına sahip olmasına rağmen, sınavın önemli bir bölümünü oluşturan nota okuma ve solfej aşamalarında kendisine uygun materyalin temin edilmediğini ifade eden Kavrama, süreci şöyle anlattı:

“Bir yıldır konservatuvara hazırlanıyordum. Üniversiteyi arayarak sınavda braille nota olup olmayacağını sordum, olmayacağını söylediler. Sınavda İstiklal Marşı’nı okudum, ardından bana mürekkep baskı nota verildi. Bunları okuyamadığımı belirttim. Kamera kaydı vardı, söylediklerim kayıtlarda mevcut. Buna rağmen sınavda problem olmadığı söylenerek itirazım reddedildi.”

“DİĞER ÜNİVERSİTELERDE BRAİLLE SAĞLANDI”

Adil Ahmet Kavrama, aynı dönemde başvurduğu diğer üniversitelerin özel yetenek sınavlarında ise kendisine gerekli imkanların sağlandığını belirtti. Kavrama, “Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde sınava girdim ve bu sınavlarda braille nota verildi. Konya Müzik Öğretmenliği’ni kazandım. Ayrıca İskenderun Teknik Üniversitesi’nde de sınava girdim ve Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Fagot Anabilim Dalı’nı birincilikle kazandım” diye konuştu.

“EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde yaşadığı durumu bir ayrımcılık olarak değerlendirdiğini dile getiren Kavrama, sınavın adil koşullarda yapılmadığını savundu. Kavrama, “Sınavın yüzde 80’ine katılamadım. Sınavdan kabul almak için en az 50 puan gerekiyordu, benim bu koşullarda en fazla 20 puan almam mümkündü. Yaşanan bu eşitsizliğin giderilmesini ve sınavın adil bir şekilde yeniden değerlendirilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.