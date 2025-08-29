Görevi bırakacağı tarihi açıkladı: Bahçeli gülerek izledi! Bu video çok konuşulur

Muhalefetin erken seçim çağrısı sürerken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının Anayasa'ya uygunluğu tartışılmaya devam ediliyor.

İktidar tarafında Bahçeli, 2 dönem kuralının kırılıp Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini savunurken AKP kanadı ortaya çıkacak tüm senaryolarda Erdoğan'ın yeniden aday olacağından emin. Bugün Anayasa ile sınırlandırılan cumhurbaşkanı görev süresinin aşılmasını savunan MHP liderinin de yer aldığı eski bir video sosyal medyada gündeme gelirken, videonun baş kahramanı Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in görevi bırakma süresi ve Anayasa'ya ilişkin sözleri dikkat çekti.

GÖREVİ BIRAKACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Kameralar karşısında usta Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Süleyman Demirel, uzun süre siyaset sahnesinde zirvede yer almasına gönderme yapan Birand'ın görevi ne zaman bırakacağına ilişkin sorusuna net bir yanıt verdi.

1993-2000 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü sırada yapılan o yayında "Niyetiniz var mı emekliye ayrılmaya?" sorusuna tatlı sert çıkışan Demirel, Anayasa'yı işaret ederek şunları söyledi:

"Ben Bordrolu değilim ki emekliye ayrılayım. Lafı hiç ağzında dolaştırma. 16 Mayıs 2000 günü benim görevim biter. Ben bitti dediğim için değil, Anayasa bitti dediği içindir. Bu ülkenin Anayasası vardır. 102'nci maddesinde 'Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?' diye yazılı. Hiç kimse telaş etmesin. O madde gereğince TBMM cumhurbaşkanını seçer. Binaenaleyh Türkiye'de hiçbir şey sahipsiz değildir. Kurumlar devletidir. Kurallar devletidir ve zeminler vardır. Buna olan itimadı kaybetmeyelim."

BAHÇELİ GÜLEREK İZLEDİ!

Birand'ın "Ez kaza başka biri seçildi. O zaman ne yapacaksınız" sorusunu da yanıtlayan Demirel "Ez kazaya bağlama. Anayasa'ya bağla" yanıtını verdi.

Demirel'in verdiği samimi yanıtlar konuk sıralarında yer alan dönemin siyasilerinin yüzünü güldürürken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de ön sırada oturduğu ve Demirel'i gülerek izlediği görüldü.

İşte çok konuşulacak o video: