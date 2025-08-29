Görevi bırakacağı tarihi açıkladı: Bahçeli gülerek izledi! Bu video çok konuşulur

Görevi bırakacağı tarihi açıkladı: Bahçeli gülerek izledi! Bu video çok konuşulur
Yayınlanma:
2 dönem cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırının aşılması için senaryoların konuşulduğu şu günlerde 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katıldığı yayındaki sözleri akıllara geldi. Mehmet Ali Birand'ın konuğu olan Demirel o yayında görevi bırakacağı tarihi açıkladı; seyirciler arasındaki Bahçeli gülerek izledi! Bu video çok konuşulur...

Muhalefetin erken seçim çağrısı sürerken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının Anayasa'ya uygunluğu tartışılmaya devam ediliyor.

İktidar tarafında Bahçeli, 2 dönem kuralının kırılıp Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini savunurken AKP kanadı ortaya çıkacak tüm senaryolarda Erdoğan'ın yeniden aday olacağından emin. Bugün Anayasa ile sınırlandırılan cumhurbaşkanı görev süresinin aşılmasını savunan MHP liderinin de yer aldığı eski bir video sosyal medyada gündeme gelirken, videonun baş kahramanı Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in görevi bırakma süresi ve Anayasa'ya ilişkin sözleri dikkat çekti.

GÖREVİ BIRAKACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Kameralar karşısında usta Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Süleyman Demirel, uzun süre siyaset sahnesinde zirvede yer almasına gönderme yapan Birand'ın görevi ne zaman bırakacağına ilişkin sorusuna net bir yanıt verdi.

gorevi-birakacagi-tarihi-acikladi-bahceli-gulerek-izledi-bu-video-cok-konusulur-2.jpg

1993-2000 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü sırada yapılan o yayında "Niyetiniz var mı emekliye ayrılmaya?" sorusuna tatlı sert çıkışan Demirel, Anayasa'yı işaret ederek şunları söyledi:

"Ben Bordrolu değilim ki emekliye ayrılayım. Lafı hiç ağzında dolaştırma. 16 Mayıs 2000 günü benim görevim biter. Ben bitti dediğim için değil, Anayasa bitti dediği içindir. Bu ülkenin Anayasası vardır. 102'nci maddesinde 'Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?' diye yazılı. Hiç kimse telaş etmesin. O madde gereğince TBMM cumhurbaşkanını seçer. Binaenaleyh Türkiye'de hiçbir şey sahipsiz değildir. Kurumlar devletidir. Kurallar devletidir ve zeminler vardır. Buna olan itimadı kaybetmeyelim."

BAHÇELİ GÜLEREK İZLEDİ!

Birand'ın "Ez kaza başka biri seçildi. O zaman ne yapacaksınız" sorusunu da yanıtlayan Demirel "Ez kazaya bağlama. Anayasa'ya bağla" yanıtını verdi.

Demirel'in verdiği samimi yanıtlar konuk sıralarında yer alan dönemin siyasilerinin yüzünü güldürürken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de ön sırada oturduğu ve Demirel'i gülerek izlediği görüldü.

İşte çok konuşulacak o video:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Davutoğlu: İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli
Davutoğlu: İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli
5 gündür kayıp olarak aranan kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
5 gündür kayıp olarak aranan kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
Okul alışverişinde 'fahiş fiyat' denetimi
Okul alışverişinde 'fahiş fiyat' denetimi