Görevdeki Yunus polisi Suriyeli ismi gasptan tutuklandı!

Özel haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya göre, olay geçen 13 Şubat günü saat 15.30 gibi yaşandı. Suriyeli Ahmet Arabi Karakaş’ın (55) kullandığı araç, Yunus polisi Fatih T. (30) tarafından Aksaray’da durduruldu. Fatih T. ilk olarak şoförün üst aramasını yaptı. Karakaş’ın kullandığı araca binen Fatih T. “Polis merkezine gidiyoruz” diyerek bu kişiyi yönlendirdi. Fatih T. bu kişiden, çantadaki paraların faturalarını göstermesini istedi. Karakaş bu esnada, polisin yönlendirmesiyle, patronu Ahmad Mohannad Alrefae ile görüştü. Ancak, herhangi bir fatura ibraz edilemedi. Edirnekapı kavşağı köprü altına gelindiğin ise, Fatih T. içinde 250 bin TL, 8.500 dolar ve 500 Euro bulunan 3 poşeti alarak araçtan indi.

KARAKOLDA GÖZALTINA ALINDI!

Suriyelilerin şikâyeti üzerine Asayiş Şube’ye bağlı gasp büro ekipleri harekete geçti. 18 Şubat günü, Fatih T. görev yaptığı Göktürk Polis Merkez Amirliğinde gözaltına alındı. Olaydan sonra Yalova’ya kaçtığı belirlenen ve araç kiralama işi yapan Hasan Ozan K. ise bu ilde yakalanarak İstanbul’a getirildi. Olaya karıştığı belirlenen Hasan Ozan K.’nın üvey kardeşi Hazar K. da gözaltına alındı.

Hasan Ozan K. ile üvey kardeşi arasındaki bir dizi yazışma dosyaya girdi.

“KARA PARA İŞİ YAPIYORLAR!”

Fatih T., savcılık sorgusunda olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Hasan Ozan K. ile 2-3 yıldır tanıştıklarını belirten Fatih T. “Hasan bana telefon ederek ‘Bir şahıs var. Bu şahıs kara para işi yapmakta. Her gün aynı yerlerde geçmekte. Biz bu aracın altına takip cihazı taktık. Araç her gün tahsilat yaptıktan sonra Eyüp'te bir adrese giderek paraları teslim ettiğini tespit ettik’ dedi. Benden, aracı durdurup parasını aldıktan sonra paylaşacağımızı beyan ederek işe ortak olmamı teklif etti. Ben de, yeni düğün yapmam ve hakkımda icra takibi olması üzerine iş teklifini kabul ettim” dedi.

‘POLİS ELBİSESİNİ GİYDİM İŞE GİRİŞTİM’

Olay günü izinli olduğunu söyleyen Fatih T. “İnandırıcı olması adına ben polis elbiselerini giyerek işe giriştim. Şüpheli Hasan beni gelip evden aldı. Beraber aracı takip etmeye başladık. Hasan takip sırasında bir kaç kere aracın nerede olduğunu telefonla kardeşi Hazar ile irtibata geçerek öğrenmeye çalıştı. Takip ettiğimiz araç Vatan Caddesi üzerinde iken ben aracı çevirdim” ifadelerini kullandı.

Olaydan bir kaç gün önce, polis memuru Fatih T. ile Hasan Ozan K.'nin, takip ettikleri kişiye ilişkin yazıştıkları anlaşıldı.

İÇİ PARA DOLU ÇANTA ARAÇTAYDI

Fatih T. ifadesinin devamında “Olumsuzluk görmemem üzerine, şoföre araca binmesini söyledim. Akabinde ben de aracın ön koltuğuna bindim. Aracın sağ ön yolcu koltuğunun önünde yerde siyah bir sırt çantası bulunuyordu. Çantayı kontrol ettiğimde içinde yüksek miktarda TL, Dolar ve Euro olduğunu tespit ettim. Bunun üzerine ben araç şoförüne aracı en yakın noktadan u dönüşü yapmasını isteyerek yola devam ettik. Edirnekapı istikametine seyir halinde iken aracı alt geçit yakınlarında durdurdum. Araçtaki çantasının içerisinden bir miktar parayı poşete koyarak araçtan indim” dedi.

PARANIN YARISI ORGANİZATÖRLER

“Arkamdan beni takip eden Hasan'ın kullandığı araca bindim” diyen Fatih T., “Benim evime geldik. Oturup parayı saydık. Müşteki şahsın yaklaşık 600.000 TL parasını aldığımızı fark ettik. Hasan parayı 4’e bölmemizi teklif etti. İş karşılığında 150.000 TL parayı bana verdi. 150.000 TL'yi kendisi alacaktı. Diğer 300.000 TL'yi ise, işi organize ettikleri ancak kimlik bilgilerini bilmediğim iki şüpheliye vereceğini söyledi” diye konuştu.

GÖZALTINDAYKEN ZARARI KARŞILADI

Fatih T., sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda karıştığı olay nedeni ile pişman olduğunu ifade etti. Fatih T., gözaltına alındığı gün de şikâyetçi tarafın zararını 650 bin TL olarak karşıladığını da ifade etti.

ÜVEY KARDEŞLER: OLAYLA İLGİMİZ YOK!

Hasan Ozan K. ise hem savcılık hem sulh cezadaki sorgusunda, alınan para ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Fatih T.’nin, olaydan hemen sonra aracına bindiğini kabul eden Hasan Ozan K. “Aracıma bindiği yer köprü altı ve karanlık olduğu için elinde çanta veya poşet benzeri bir şey ile binip binmediğini fark edemedim” dedi. Hasan Ozan K. ifadesine ayrıca, “Müştekinin aracının altındaki takip cihazını ne ben ne de kardeşim yerleştirmedi” dedi. Bir diğer şüpheli Hazar K. ise, şikâyetçinin anlık takibini kendisinin yapmadığını bu yönde kimseye de bilgi vermediğini ifade etti.

YAZIŞMALAR, İKİ KARDEŞİ YALANLIYOR

Şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemeye ilişkin bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Fatih T. ile Hasan Ozan K. arasında, olaydan birkaç gün önce, para taşıyan kişinin yakalanması için bir dizi mesajlaşmanın olduğu görüldü. Yine Hasan Ozan K. ile üvey kardeşi Hazar K. arasındaki kimi yazışmalarda da, araca GPS cihazı takılması için mesajlaşmaların olduğu görüldü.