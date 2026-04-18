"Görev tamamla para kazan" yalanı: 160 bin liralık vurgun

Türkiye'de son dönemde dijital dolandırıcılar, "görev tamamlama" vaadiyle vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan tuzaklara düşen mağdurlardan biri olan İ.Y., yaşadığı 160 bin liralık kaybı ve dolandırılma sürecini anlattı.

GÜVEN TAZELEMEK İÇİN KÜÇÜK ÖDEMELER YAPTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Telegram üzerinden İ.Y. ile iletişime geçen dolandırıcılar, kendilerini "sadakat görevlisi" olarak tanıttı. Başlangıçta oldukça basit görevler veren şüpheliler; ürün görsellerine bakıp ekran görüntüsü almasını istedikleri İ.Y.'nin hesabına, güven kazanmak adına küçük miktarlarda para yatırdı. Bu yöntemle ikna olan mağdur, dolandırıcıların yönlendirdiği "shopkurtu" isimli uygulamaya tüm kişisel verilerini ve banka bilgilerini girdi.

VERGİ BAHANELİ YENİ BİR TUZAK

Görevler ilerledikçe İ.Y.'nin uygulama ekranındaki bakiyesi sanal olarak yükseldi. Biriken parayı çekmek isteyen İ.Y. her seferinde yeni görevlerle karşılaştı. Sürecin sonunda hesaptaki paranın 266 bin 700 TL olduğunu belirten dolandırıcılar, parayı çekebilmesi için "vergi ödemesi" gerektiğini talep etti. Şirket bilgilerine dair net bir cevap alamayan İ.Y., dolandırıldığını anlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

UZMANINDAN "DELİL" UYARISI

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına uyarılarda bulunan Avukat Ahmet Haklıgör, dijital ortamda karşılaşılan bu tür vakalarda delilleri korumak için Telegram veya WhatsApp yazışmalarının, gönderilen bağlantıların ve şüpheli IBAN bilgilerinin ekran görüntülerinin alınarak saklanması gerektiğini belirtti. Dolandırıcılığı fark eden kişilerin vakit kaybetmeden bankalarını arayarak acil durum bildirimi yapmalarının ve ardından en yakın savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.