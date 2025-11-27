Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Güneşte kurutulan bamyaların fiyatı altınla yarışıyor. 25 yıldır esnaflık yapan Ercan Bozlar, kilosu 2 bin TL civarında olan kuru bamyanın faydalarını tek tek saydı.
Kış aylarında piyasaya sürülen kuru bamyanın fiyatı cep yakıyor. Güneşte büyük çaba sonucunda kurutulan bamyalar kilosu 2 bin TL civarında satışa sunuluyor.
25 yıldır Gaziantep'te esnaflık yapan 41 yaşındaki Ercan Bozlar, bir dizisinin fiyatının 100 lirayı bulan kuru bamyaların bir çok rahatsızlığa iyi geldiğini ifade etti.
KİLO FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR
Bamyanın özellikle eklem ağrılarına iyi gelmesi nedeniyle sağlık açısından da oldukça değerli olduğunu vurgulayan Bozlar, Gaziantep 27 Gazetesi'nde yer alan habere göre şunları söyledi:
- "Kuru bamyanın kilosu şu an 2 bin TL civarında. Bir dizisi ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor. Bir dizi bamya ile 4 kişilik bir öğünlük yemek hazırlanabilir."
25 YILLIK ESNAF FAYDALARINI TEK TEK SAYDI
Kuru bamyanın merkezinin Gaziantep olduğunu ifade eden Bozlar, "Bamya, eklem ağrılarına iyi gelen, oldukça faydalı ve lezzetli bir yemektir" diyerek şöyle konuştu:
- "Ekşili bir yemek olduğu için içine et ve nohut da eklenir. Hem besleyici hem de sağlık açısından yararlıdır. Evet, Gaziantep'e özgü bir ürün olmakla birlikte İç Anadolu'dan da gelir. Ancak Gaziantep'in köylerinde de yetiştirilir. Biz bu bamyaları köylülerden temin ediyoruz. Köylüler bamyayı özellikle gölge alanlarda kurutur. Güneşle direkt temas ettiğinde rengi sararır. Uç kısımları kesilir ve ipe dizilerek kurutulur. Bamya yemeğine ilgi oldukça fazla."
- "2 dizi alan da var, Konya yöresinden gelip kilolarca alan da. Çünkü Konya'da bamya çorbası çok meşhur. Orada biraz daha iri bamya tercih ediliyor. Bu gördüğünüz tip ise daha küçük olan cinsidir. Daha iri çeşitleri olduğu gibi, bundan da daha ufak olan çiçek bamya türü vardır. Çiçek bamya daha pahalıdır ancak bu ürün de ona yakın kalitededir."
