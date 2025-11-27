Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarında piyasaya sürülen kuru bamyanın fiyatı cep yakıyor. Güneşte büyük çaba sonucunda kurutulan bamyalar kilosu 2 bin TL civarında satışa sunuluyor.

25 yıldır Gaziantep'te esnaflık yapan 41 yaşındaki Ercan Bozlar, bir dizisinin fiyatının 100 lirayı bulan kuru bamyaların bir çok rahatsızlığa iyi geldiğini ifade etti.

Kuraklık vurunca fiyatı aldı başını gitti: Litresi bin liradan satılıyor

KİLO FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

Bamyanın özellikle eklem ağrılarına iyi gelmesi nedeniyle sağlık açısından da oldukça değerli olduğunu vurgulayan Bozlar, Gaziantep 27 Gazetesi'nde yer alan habere göre şunları söyledi:

"Kuru bamyanın kilosu şu an 2 bin TL civarında. Bir dizisi ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor. Bir dizi bamya ile 4 kişilik bir öğünlük yemek hazırlanabilir."

25 YILLIK ESNAF FAYDALARINI TEK TEK SAYDI

Kuru bamyanın merkezinin Gaziantep olduğunu ifade eden Bozlar, "Bamya, eklem ağrılarına iyi gelen, oldukça faydalı ve lezzetli bir yemektir" diyerek şöyle konuştu: