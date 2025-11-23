Kuraklık vurunca fiyatı aldı başını gitti: Litresi bin liradan satılıyor

Samandağ ilçesi ve çevresindeki ormanlarda, kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının tohumları, vatandaşlar tarafından toplanarak işleniyor. Toplanan tohumlar, suyla birlikte büyük kazanlarda kaynatılıp damıtılarak yağa dönüştürülüyor.

Elde edilen defne yağı; sabun, krem ve kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılırken, halk arasında ağrı ve romatizmal rahatsızlıklara da iyi geldiğine inanılıyor.

Kapış kapış gidiyor: Kilosu 75 liradan satılıyor

Geçen yıl litre fiyatı 400 lira olan defne yağı, bu sezon kuraklık nedeniyle üretimin azalması ile bin liraya kadar yükseldi.

"HALA ÖNEMLİ BİR DOĞAL GELİR KAYNAĞI"

Çocukluğundan beri defne yağı üreten 61 yaşındaki Mehmet Yurdan, "Yağmurun yetersizliği hem defne ağaçlarını hem de diğer tarım ürünlerini etkiledi. Normalde her yıl birçok evin önünde kazanlar kaynar, defne yaprağından sabun ve yağ üretilirdi. Bu yıl sıcak hava ve verimin düşük olması nedeniyle o eski hareketlilik yok. Defne yağı özellikle bölgede çok sevilen bir ürün; doğal olması, güzel kokusu ve cildi yumuşatması nedeniyle herkes tarafından tercih ediliyor. Bu yıl üretim az olsa da defne, Hatay'da hala önemli bir doğal gelir kaynağı olarak değerini koruyor" dedi.

"DOĞAL BİR ANTİSEPTİK"

Yurdan, "Defne yağı; parfüm ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor, küçük şişelerde satıldığı ve piyasada oldukça talep görüyor. Bölge halkı tarafından yıllardır hem şifa hem de temizlik amacıyla kullanılmaya devam ediyor. Kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği düşünülüyor, saç derisini beslediği ve kepeği azalttığı biliniyor. Ciltte doğal bir antiseptik görevi görerek hem bakım hem de hijyen sağlıyor. Defne yağı, sabun yapımında kullanılarak hem hoş koku hem de temizlik sağlıyor" diye konuştu.