Tarım ve Orman Bakanlığından yeni personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde denetim ve kontrol mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla 47 kontrolör yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı (SUEN) da farklı branşlarda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI

Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 7 ve 8’inci derece kadrolara yapılacak alımlar için başvuru süreci 12 Ocak 2026'da başlayıp 26 Ocak 2026'da sona erecek. Adayların veteriner, ziraat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olması şartı aranıyor.

Sınav süreci Ankara’da yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak planlandı. Yazılı sınavın 28 Mart 2026 tarihinde Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yapılması kararlaştırıldı. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav detayları Kariyer Kapısı ile Bakanlığın resmi internet sayfalarından ilan edilecek.

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ (SUEN) PERSONEL ALIMI

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı, teknik ve idari kapasitesini artırmak üzere 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat mühendisi ve 1 büro personeli (grafik tasarımcı) alacağını açıkladı. Bu pozisyonlar için başvurular bugün itibarıyla başlamış olup 30 gün boyunca e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden devam edecek.

SUEN bünyesindeki alımlarda adaylar KPSS (P3) puanlarına göre sıralanarak giriş sınavına çağrılacaklar. İstanbul’da hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleştirilecek sınavın kesin tarihi ve yeri SUEN’in resmi internet sitesi (www.suen.gov.tr) üzerinden duyurulacak.

BAŞVURU KANALLARI VE BİLGİ TAKİBİ

Her iki kurumun alım süreci için de temel başvuru merkezi Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu olarak belirlendi. Adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve güncel duyuruları takip etmek için ilgili kurumların web sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor.