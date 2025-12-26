Babacan asansördeki Bakanı ifşa etti: Yiyoruz yiyoruz bitmiyor

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, katıldığı canlı yayında iktidarın ekonomi ve adalet karnesini yerden yere vurdu. Eski bir AKP'li Bakanın kendisine "Bıraktığınız mirası yiyoruz yiyoruz bitmiyor" dediğini aktaran Babacan, Sadettin Saran’a yapılan muameleden sanal kumar bataklığına, TMSF’nin şeffaf olmayan yapısından ekonomideki "saçmalıklar listesine" kadar zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Tivi 6 ekranlarında “Başkanlar Soruyor” programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çarpıcı itiraflarda ve tespitlerde bulundu.

SADETTİN SARAN’A YAPILAN MUAMELEYE SERT TEPKİ: ADALET DUYGUSU ZEDELENİYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınma biçimini "adalet duygusunu zedeleyen" bir uygulama olarak nitelendiren Babacan, şunları söyledi:

"Türkiye'deki önemli futbol kulüplerinden birisinin başkanının yurt dışındayken gel dediğinde gelebildiği bir ortamda, aynı insana siz deseniz ki bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, 'ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz' dese gelmeyecek mi yani? Yurt dışından çağrılıp çağrılmaz gelmiş de evinden adliye mi gelmeyecek? Niye evine polis gönderiyorsun da polis eşliğinde götürüyorsun değil mi? Bunlar işte Türkiye'de adalet duygusunu zedeleyen konular."

"MİRASINIZI YİYORUZ BİTMİYOR"

Babacan, iktidar kanadından ismini vermediği eski bir Bakan ile asansörde yaşadığı ve "ülkenin kaynaklarının nasıl tüketildiğini" diyaloğu ilk kez anlattı. Babacan, o çarpıcı anektodu şöyle aktardı:

"Bir yerde karşılaştık, asansörde denk geldik yan yana. Kulağıma eğildi, ‘Valla bakanım öyle bir miras bıraktınız ki’ dedi, ‘yiyoruz yiyoruz bitmiyor’ dedi. Ben de, ‘Valla sınırlı her şey bir gün tükenir’ dedim. Maalesef tükendi işte. Asgari ücretin 28 bin TL olduğu en düşük emekli maaşının 16 bin TL olduğu, bakalım göreceğiz ona ne kadar zam yapacaklar. Aynı oranlarda yaparlarsa emeklimize de yazık…"

"CUMHURBAŞKANI OLAYIM YARGIYI BİR DAKİKADA DÜZELTİRİM"

Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Osman Kavala gibi isimlerin haksız yere cezaevinde tutulduğuna dikkat çeken Babacan, yargıdaki tartışmaların sona ermesi için "siyasi iradenin elini çekmesinin" yeterli olacağını savundu. Babacan, kendi çözüm formülünü şu sözlerle ortaya koydu:

"Ben Cumhurbaşkanı olayım, yemin treninden sonraki iki cümlelik talimatla sistemi bir dakikada düzeltirim. Sisteme vereceğim iki üç cümlelik talimat ile düzeltirim. Talimat şu olur: ‘Arkadaşlar artık size telefon yok, not kağıtları falan yok. Yasa ne diyorsa, vicdanınız ne diyorsa onu yapacaksınız’. Bu kadar. Bu bir dakikadır. Yemin töreni sonrası ilk açıklama bu olsa, olayların yönü hemen değişir. Bakarsınız birdenbire sistem tıkır tıkır işlemeye başlamış. Çünkü baskı yapan kimse kalmaz."

Babacan, iktidarın sık sık "Yargı bağımsızdır" vurgusu yapmasının bile aslında bir sorunun itirafı olduğunu belirterek, "Sık sık bunu söylemeye ihtiyacı varsa, yargı bağımsızdır, yargı bağımsızdır diye, demek ki bir şey var ki bunu söylemek zorunda kalıyorlar yani. Yoksa niye her gün tekrar etsinler? Burada yargı üzerinde ağır bir etki ve ağır bir baskı olduğunu işin içindeki herkes biliyor. Tabi her konuda değil yani. Siyasi iradenin radar alanına olan ya da ilgilendiği ya da nokta atış takip ettiği konularda bu. Yoksa Türkiye'de milyonlarca dava dosyası var, bunların her birisinin iktidarını izlemesi, takip etmesi, yönetmesi mümkün değil. Ama bazı seçme alanlarda ciddi bir müdahale var ve bu müdahaleden de yargımızın çoğunluğu rahatsız. Genelde o baskıyla karar alan savcılarımız ve hakimlerimiz bunu böyle mutlu bir şekilde yapmazlar" değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLETİN TAHSİLAT KURUMU TMS, İKTİDARIN HOLDİNGİNE DÖNÜŞTÜ"

Kendi bakanlığı döneminde kurulan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) amacından saptırılarak şeffaflıktan uzak, devasa bir holdinge dönüştürüldüğünü vurgulayan Babacan, kurumdaki denetimsizliğe şu sözlerle isyan etti:

"TMSF'nin kuruluş amacı ne? Gidiyor, devletin hakkını tahsil etmek için şirkete el koyuyor. Batık Banka patronuna ait bir şirketse ya da başka varlıksa. Onu alıyor ama hemen açık artırmayla satıyor, paraya çeviriyor, parayı da hazineye devrediyor. Yani TMSF'nin amacı geçici bir sahiplik. Yani alıp, hemen satmak ve satış bedelini de hazineye devretmek. TMSF'nin amacı bu. Fakat daha sonra farklı farklı yasalarla TMSF'ye farklı farklı yetkiler verdiler. TMSF o geçici sahiplik ve tahsilat fonksiyonundan Türkiye'nin en büyük holdingine dönüştü şimdi. Peki bu Türkiye'nin en büyük holdinginin, Türkiye'nin en çok sayıda şirket sahibi olan kurumunun yöneticisi kim? Hükümet, iktidar. Neler neler var orada… Karlılık durumları vs. ne durumda? Şeffaf olmuyor, şeffaf değil ki nereden bileceksiniz."

"A'DAN Z'YE YENİLENME GEREKİYOR"

AKP içindeki olası liderlik savaşlarına dair soruları da yanıtlayan Babacan, meselenin kişiler değil sistem olduğunu, Türkiye'nin topyekün bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı olduğunu belirtti:

"Gerçekten çok kötü bir durumdayız. Ve böyle bir güç savaşıyla işte, ‘onun dediğim olacak, bunun dediğim olacak. O mu galip gelecek, bu mu galip gelecek.’… Türkiye'de adaletin galip gelmesi lazım. Ve herkesin adalet önünde, hukuk önünde eşit olması lazım. Başka türlü bu soruları çözemezsiniz. İnanın yani isimler gelir geçer. Belki iktidarlarda ufak tefek değişiklikler olur. Ama bu kötü yönetimin, adaletsizliğin en büyük derdini, en büyük zulmünü çeken geniş kitleler olur. Topyekun bir yenilenmeye ihtiyacı var artık Türkiye'nin. A'dan Z'ye, A'dan Z'ye. Yani yepyeni bir bakış açısının, yepyeni bir zihniyetin, tamamen kural bazlı, liyakat bazlı bir yönetim anlayışının Türkiye'de hakim olması lazım."

"TWEET ATANI BULUYORSUN KUMARI NEDEN BİTİRMİYORSUN?"

Sanal bahis ve kumarın gençler üzerindeki yıkıcı etkisine değinen Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan çağrıda bulundu. Devletin elektronik gücünün muhalifleri susturmak için kullanıldığını ancak kumar baronlarına dokunulmadığını ima eden Babacan, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Erdoğan'a birisi ağır bir hakaret etse Twitter üzerinden; İster VPN olsun, ister şu olsun, ister bu olsun. Sabahın altısında kapısını birileri çalar mı? Karakola götürür mü? Götürür... Demek ki siz isteyince elektronik ortamda da olsa, kamuflajda da olsa enseleyip götürebiliyorsunuz. Dolayısıyla kimse kimseyi aldatmasın. Yani devletin bunu kontrol edebilecek elektronik altyapısı vardır. İsterse buna engel olur. Bu kadar. En kısa yol da bu. Ödemeler sistemi üzerinden kilitlemektir. Ödemesine izin vermediğin zaman, para hareketini durduğun zaman durur. Zaten oynayamaz. Nasıl? Zaten oynayamaz. Para yatıramayacağı yerde bir işlem yapamaz. Devletin elinde bu. Yani ben bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı olsam 24 saate biter bu iş. Niçin yapmıyorsunuz?"

"KİMİ ALDATIYORSUNUZ? EKONOMİ POLİTİKASI DEĞİL 'SAÇMALIKLAR LİSTESİ'!"

İktidarın enflasyonla mücadele yöntemlerini "beceriksizlik" ve "halkı kandırmak" olarak yorumlayan Babacan, "Beklenen enflasyon" kavramıyla işçinin ve emeklinin hakkının gasp edildiğini söyledi. 2016-2023 arası dönemi "saçmalıklar listesi" olarak tanımlayan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaş, kimi aldatıyorsun sen? Yıllar boyu gerçekleşen enflasyon kadar zam verilmişken bu ülkede beklenen enflasyon diye bir şey uydurup milletin hakkını niye gasp ediyorsun? Böyle bir şey olmaz. Kabul edilmez. Hani vardır bir bildiği derler ya, yok öyle bir şey yok. Bildikleri falan da yok. Enflasyon mücadelesi böyle olmaz. Yanlış teşhis. Zannediyorlar ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi yüksek talep. Türkiye'deki enflasyonun sebebi maliyet artışı.. Türkiye'deki enflasyonun sebebi maliyet, talep değil. Tutuyorlar, talebi kısacak politikalarda enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Olan sabit gelirliye oluyor. Olan asgari ücretliye oluyor. Olan emekliye oluyor. Ya bunu anlayamadılar yani. Yanlış teşhis, yanlış tedavi hastayı öldürüyor."

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse kusura bakmasın da yani otuz dört senelik enflasyonu iki senede tek haneye indirip on yıl boyunca da tek hanede tutan bir ekonomi yönetiminin başındaki insan olarak ben bunu söylüyorum. Kimse kimseyi aldatmasın.. Benden daha iddialı da kimse bunu konuşamaz. Kim Türkiye'de on yıl boyunca enflasyon tek haneye düştüğü dönemde ekonominin başında olduysa, gelsin ben onunla konuşayım. Beceriksizlerle, işi bilmeyenlerle konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Boş umutlar, boş hayaller. Merak etmeyin, düzelecek. Merak etmeyin, düzelecek. Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Ya arkadaş, sen yedi senedir enflasyonu tek haneye indireceğim diyorsun. İnmiyor hâlâ yüzde otuz. Niye inmiyor? Çünkü teşhisi yanlış koyuyorsun. Yanlış tedavi uyguluyorsun. Ama sıkıntıyı çeken hasta oluyor ondan sonra."

"Nereden bakarsak bakalım bu 2016 2017'den başlayıp 2023'e kadarki dönemde ekonomik politikaları dediğimiz şey tamamen saçmalıklar listesinden ibaret. Yani her türlü saçmalama var. Yani faiz indi, daha da inecek diye yıllar boyu nas var ya, sana bana ne oluyor, nas var yani? Tabii ki düşük faiz olacak dendiğini de duyduk. Seçimlerden önce yüzde ondan yüzde sekiz buçuğa indirilip seçimden hemen sonra yüzde elliye Merkez Bankası faizinin arttığını da gördük. Tamamen bir saçmalıklar listesi. Zaten Mehmet Şimşek ilk göreve geldiği gün devir teslim törenine ne dedi? Rasyonalite geri dönmekten bahsetti. Bu ne demek? Yani rasyonalite ne demek? Hani makuliyet, değil mi? Bu kaybolmuş belli ki. Peki yeni sistemde bakanların gücü, kuvveti var mı? Yok. Yani etkileri var mı? Yok. Ne kadar izin alabiliyorlarsa Sayın Erdoğan'a o kadarlık iş yapabiliyorlar. Peki şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ekonomi politikası var mı? Yok. Öyle bir şey yok. Yani son beş yıldır açıklanan programlara bir bakın. Açıklanan programlardaki hedeflerin büyük bir çoğunluğu tutturulamadı."