Göktürk'te korku dolu anlar: Çamura saplanan çocuğu "imdat" çığlığı kurtardı

İstanbul Eyüpsultan’da arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan 14 yaşındaki Ç.Y., dengesini kaybederek düştüğü gölet çevresindeki çamurda mahsur kaldı. Belden aşağısı tamamen balçığa gömülen çocuk, devriye gezen polislerin ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, 3 Nisan Cuma günü saat 16.45 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Kağıthane’den bisikletleriyle gezmek için Göktürk’e gelen üç arkadaştan biri olan Ç.Y., gölet çevresinde ilerlerken dengesini kaybederek zemine düştü. Bölgedeki balçık alana saplanan çocuk, kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştıkça daha da derine gömüldü.

DEVRİYE GEZEN POLİSLER FARK ETTİ

Çevrede kimsenin olmadığı bir noktada çamura hapsolan 14 yaşındaki çocuğun yardımına, o sırada bölgede devriye görevinde olan Göktürk Polis Merkezi Amirliği ekipleri yetişti. Çocuğun attığı "İmdat" çığlıklarını duyan polis ekipleri, sesin geldiği yöne giderek Ç.Y.’yi beline kadar çamura gömülmüş halde buldu.

SEFERBER OLAN EKİPLER ÇIKARDI

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarılan Ç.Y., sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi.

Ekiplerin çocuğu balçıktan çıkarma çabaları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

