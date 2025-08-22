Gökan Zeybek Türkiye'nin 12 aylık kuraklık haritasını paylaştı: İktidarın kurak aklı doğamızı kuruttu

İklim krizinin etkileri her geçen gün derinleşirken, kuraklık hem tarım hem de kent yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Barajlardaki hızla azalan doluluk oranları, yeraltı sularının kontrolsüz biçimde maden şirketlerine tahsisi ve verimsiz tarımsal sulama birçok ilde su kesintilerini kaçınılmaz hale getirdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 12 AYLIK KURAKLIK HARİTASI

CHP milletvekili Gökan Zeybek, yaşanılan tablonun yalnızca iklim krizinin değil, aynı zamanda yanlış politikaların, bilim insanlarının ve yaşam savunucularının senelerdir süren ikazlarına rağmen görmezden gelinmesinin sonucu olduğunu aktardı.

Zeybek, Türkiye'nin 12 aylık kuraklık haritasını paylaştı.

GÖKAN ZEYBEK: İKTİDARIN KURAK AKLI DOĞAMIZI KURUTTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli” olduğunu iddia edenlere duyurulur Yaşananlara şöyle bir bakalım; Türkiye, son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yağışlar %26 azaldı. Barajlar hızla boşalıyor.

*Yeraltı suları maden şirketlerine peşkeş çekiliyor. Tarımsal sulama verimsizliğin kurbanı. Ancak yaşadığımız tablo yalnızca iklim krizinin değil, aynı zamanda yanlış politikaların, bilim insanlarının ve yaşam savunucularının yıllardır süren uyarılarına kulak tıkanmasının sonucudur.

*Bugün karşı karşıya olduğumuz şey, sadece bir su krizi değil, aynı zamanda bir yönetim krizidir. 12 aylık kuraklık haritası" ifadelerini kullandı.