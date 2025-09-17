Gök delinmiş gibi yağacak! Meteoroloji tarih verdi ve uyardı: Günlerce sürecek
Hava tahminleri için güncel haritasını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yaptı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzeyinde başlayacak yağış önümüzdeki günlerde de sürecek.
Türkiye bugün kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Günlerce sürecek kuvvetli yağış ve fırtınalı hava kapıya dayandı. Yağış ve fırtına, bugün akşam saatlerinden sonra başlayıp etkisini 3 gün artırarak devam edecek.
METEOROLOJİ TARİH VERDİ VE UYARDI
Bugün başlayan yağışlı ve fırtınalı havayı duyuran Meteoroloji, 18 eylül perşembe gününden 21 Eylül Pazar gününe uzanan sürede hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşeceğini açıkladı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ile Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı ile gece açıkları 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar; Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.