Gök delinmiş gibi yağacak! Meteoroloji tarih verdi ve uyardı: Günlerce sürecek
Yayınlanma:
Meteoroloji günlerce sürecek kuvvetli yağış ve fırtına için tarih verdi ve uyardı. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in batısında etkili olacak yağmur adeta gök delinmiş gibi yağacak!

Hava tahminleri için güncel haritasını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yaptı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzeyinde başlayacak yağış önümüzdeki günlerde de sürecek.

GÖK DELİNMİŞ GİBİ YAĞACAK! GÜNLERCE SÜRECEK

Türkiye bugün kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Günlerce sürecek kuvvetli yağış ve fırtınalı hava kapıya dayandı. Yağış ve fırtına, bugün akşam saatlerinden sonra başlayıp etkisini 3 gün artırarak devam edecek.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ VE UYARDI

Bugün başlayan yağışlı ve fırtınalı havayı duyuran Meteoroloji, 18 eylül perşembe gününden 21 Eylül Pazar gününe uzanan sürede hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşeceğini açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ile Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı ile gece açıkları 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar; Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

