Göğsünden bıçaklandı, hastanede can verdi

Göğsünden bıçaklandı, hastanede can verdi
Yayınlanma:
İzmit'te tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki Polat Tanaç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Kocaeli İzmit'te meydana gelen bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Polat Tanaç hayatını kaybetti. Gece yarısı Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak’ta yaşanan olayda, Tanaç henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya girdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine göğsünden bıçaklanan Tanaç, yakınları tarafından özel araçla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor