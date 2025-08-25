Göğsünden bıçaklandı, hastanede can verdi

Kocaeli İzmit'te meydana gelen bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Polat Tanaç hayatını kaybetti. Gece yarısı Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak’ta yaşanan olayda, Tanaç henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya girdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine göğsünden bıçaklanan Tanaç, yakınları tarafından özel araçla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği ifade edildi.