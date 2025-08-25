Gizlice turistlerin fotoğrafını çekti! Serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turistlerin izinsiz görüntülerini çeken Bülent K. (57), gözaltına alındı. Cep telefonundaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş görüntüler bulunan Bülent K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları Bülent K.'yi gözaltına aldı. Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu.

2018'DEN BERİ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR BULUNDU SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bülent K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

