Gerici doktorun geçmişi ortaya döküldü! 13 yaşındaki çocuk için söylediklerine tepkiler çığ gibi büyüdü

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Doktoru ve İHH Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, kot pantolon ve tshirt giyen genç kadın hastasını "teşhirci" diyerek muayene etmeyi reddetmiş, genç kadının olayı video çekmesi ve şikayette bulunması ile olay tepkilere neden olmuştu.

Kadın hastasının kıyafetinin zihninde ne canlandırdığı anlaşılamayan doktor Hasan Hüseyin Uysal'ın kadınlar ve pedofili hakkındaki paylaşımları ortaya çıktı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN SÖYLEDİKLERİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Türkiye'nin gündemini sarsan İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi skandalı tartışılırken çocuk evliliğini savunduğu ortaya çıkan Hasan Hüsseyin Uysal'ın paylaşımlarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hasan Hüseyin Uysal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi. Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Pedofiliyi savunmaya devam eden Uysal'ın, "Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli" ifadelerini kullandığı paylaşımı kan dondurdu.

Sosyal medyada kullanıcılar o paylaşımı alıntılayarak Bakanlıkları harekete geçmeye çağırırken siyasilerden ve tabiplerden gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Hasan Hüseyin Uysal'ın görüntülerinin ardından Konya Valiliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Türk Tabipler Birliği (TB) ise yaşananlara hekimlik ahlakı üzerinden tepki gösterdi. TTB "Ayrımcı Açıklama ve Tutumlar Hekimlik Ahlak Değerlerinin Açık İhlalidir, Kabul Edilemez!" başlıklı açıklamasında "Hatırlatmak zorundayız ki; hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür. " denildi.

Yaşananlara gelen tepkilerin bazıları şu şekilde:

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap: “Konya’daki hekimin yaptığı hekimlik meslek kuralları açısından kabul edilemez bir durum. Kendisi hasta seçme hakkı olduğunu ifade ediyor. Ancak böyle bir hak söz konusu değil. Hekimin hasta seçme hakkı yoktur. Herhangi bir özelliğine göre A hastasına bakıyorum, B hastasına bakmıyorum diyemez.”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur: “Bugün yaşananlar; siyasal iktidarın yıllardır cemaatlere ve tarikatlara açtığı alanın ve kamusal kurumlara sinen gerici politikanın bir sonucu.”

Kadın Dayanışma Komiteleri: “Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: “Hipokrat yemini etmiş bir doktorun, hastaya sırtını dönmesi utançtır! Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: “Bir hekimin, hastasını ‘teşhirci’ olarak damgalaması ve sağlık hakkını elinden alması, Hipokrat yemini ve etik ilkelerin açık ihlalidir. Bu durum bireysel bir hata değil, sistematik bir zihniyet sorunudur. Sağlık bakanlığının böylesi kişiler üzerinde etkin denetim sağlamaması halk sağlığını tehdit etmektedir.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Eskiden tekkelerde İbrikçi başı su döker, tekkede bulunan herkes sırayla abdest alır namaza geçermiş. Tekkeye yeni intisap eden ham mürit bakmış ki İbrikçi başı kadın! Hemen şeyhin kulağına eğilmiş ben bir kadının döktüğü suyla abdest almam deyince Şeyh “ Biz senelerdir bu ibriğin başında abdest alırız su dökenin kadın mı ve erkek mi olduğuna hiç bakmadık” demiş. Konya/Meram’daki doktoru dinleyince aklıma bu hikaye geldi. Sen hekimsin. Modacı veya kendince ahlak kuralları belirleme yetkisine sahip bir kişi değilsin. Ayıp…"

GERİCİ DOKTORUN GEÇMİŞİ ORTAYA DÖKÜLDÜ!

Hasan Hüseyin Uysal'ın, "H.K.G." skandalı tartışılırken 13 yaşında çocukların evlenmesini savunması dışında kadınlar ve hayvanlar üzerine yaptığı paylaşımlarda da ortaya döküldü.

Devleti "Her kimsen veya her neysen!" diyerek küçük görmekten de çekinmeyen Uysal'ın o paylaşımlarına bazı sosyal medya hesapları destek çıkarken paylaşımların bazıları şu şekilde: