Genel müdürün şirketinden et alındı mı? Bakan Yumaklı yanıtladı

Et ve Süt Kurumu'nun Macaristan ile et ithalatı anlaşması yapmasının ardından Genel Müdür Mücahit Taylan'ın Macaristan'daki et ticareti yapan şirkete ortak olduğu ortaya çıkmıştı. "Genel müdürün şirketinden et alındı mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Yumaklı, "Bu şirketten alınan tek gram ürün yoktur" dedi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı iddia edilmişti.

Taylan, sosyal medya hesabından iddiaları reddederek 'etik kurallar' dışında bir ticaretinin olmadığını savunmuştu.

Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktıYarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı

BAKAN YANITLADI: GENEL MÜDÜRÜN ŞİRKETİNDEN ET ALINDI MI?

Taylan hakkındaki iddia Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakan Yumaklı'da iddiayı reddetti.

Meclis'te yüksek gerilim: Et ticareti ile anılan isim komisyona geldi ortalık birbirine girdiMeclis'te yüksek gerilim: Et ticareti ile anılan isim komisyona geldi ortalık birbirine girdi

Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili Et ve Süt Kurumu hesap iş işlemlerine bakıldığında anılan şirketin doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ticari ilişkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş, bu şirketten alınan tek gram ürün yoktur.

İthal ette skandal bitmiyor: Sığırlar da hep aynı şirketten alınmış!İthal ette skandal bitmiyor: Sığırlar da hep aynı şirketten alınmış!

Kendimizden eminiz. Et ve Süt Kurumu hesap verebilir, şeffaf, kamu yararı mevzuata uygun şekilde faaliyetlerine devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

