Meclis'te yüksek gerilim: Et ticareti ile anılan isim komisyona geldi ortalık birbirine girdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri, sert tartışmalara sahne oldu. Macaristan'da et ticareti yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın komisyona katılması, muhalefet kanadının sert tepkisine yol açtı. CHP ve AKP milletvekilleri arasında yaşanan sözlü atışmalar, toplantının gergin başlamasına neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinin masaya yatırıldığı görüşmeler, protestolarla start aldı. CHP milletvekilleri salona başlarına kasket takarak girerken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise elinde buğday başaklarıyla toplantıya katıldı. Ağbaba, bu eylemiyle artan gıda fiyatlarına, çiftçi yaş ortalamasının yükselmesine ve gıda zehirlenmelerine dikkat çekmek istediğini belirtti.

"MÜCAHİD MİSİN MÜTEAHHİT MİSİN SÖYLE"

Gerilimin tırmandığı anlar ise bürokratların kendilerini tanıttığı sırada yaşandı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, salonda bulunan ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'a, hakkındaki "Macaristan'da et ticareti yaptığı" iddiaları üzerinden yüklendi.

Tepkisini sert sözlerle dile getiren Alp, “Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Müdür müsünüz şirket sahibi misiniz söyleyin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA SERT ATIŞMA

Alp'in bu çıkışına AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı tepki gösterince ortam bir anda gerildi. İki vekil arasında karşılıklı atışmalar başladı. CHP'li Alp, AKP'li mevkidaşına yüklenerek, “Sen Elazığ’ın yüz karasısın. Macaristan çiftçisinin hakkını savunuyorsun. Macaristan çiftçisinin hakkını savunacağına Elazığ’ın hakkını ara” dedi.

Buna karşılık AKP'li Açıkkapı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianameyi savunarak, “Hırsızlık sizin kanınıza işlemiş. 4 bin sayfalık iddianameyi savunun” yanıtını verdi. Tartışmaların gölgesinde bütçe görüşmeleri devam etti.