Gençlerin en beğendiği liderler belli oldu! Erdoğan burada da birinci değil

Son yerel seçimlerin ardından tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşen AKP ve Erdoğan, muhalefetin yanı sıra toplumun her geçen gün artan erken seçim talebini kabul etmiyor. Özellikle son yıllarda artan ekonomik kriz ile beraber oyları her geçen gün düşen AKP ve lideri Erdoğan, bir dönem tek başına yakaladığı yüzde 50 seviyesini artık ittifakı MHP ile beraber dahi yakalayamıyor.

Bu defa sadece gençlerin cevapladığı bir anket yapıldı. ORC Araştırma tarafından 17-19 yaş aralığındaki gençlere en başarılı buldukları genel başkanlar soruldu. 13-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmada birinciliği CHP Lideri Özel yüzde 35,4 ile kaptı. Özel'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 29,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu ve DEVA Lideri Babacan ilk 10'a giremedi. İlk 10'a giremeyen isimlerden birisi DEM'li eşbaşkanlar oldu.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde: