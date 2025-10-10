Genç kadını Belgrad Ormanı'nda darp edip bir de videoya aldılar: Seni ormana gömerim

İstanbul’da yaşayan 28 yaşındaki Yasemin H., iddiaya göre evli sevgilisi Nasrullah T. ile onun arkadaşı tarafından Belgrad Ormanı’na götürülüp saatlerce darbedildi. Genç kadının darp edildiği anların kameraya alındığı, ayrıca ölüm tehditleri aldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili iki taraf hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

25 Haziran’da meydana gelen olayda, Yasemin H. zorla bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldüğünü ve burada yumruk ve sopayla darbedildiğini söyledi.

İfadesinde, “Telefonumdaki fotoğrafları aldı, beni videoya çekti. ‘Seni ormana gömerim, kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm’ diye tehdit etti” dedi.

"VİDEOLARINI EŞİNE YOLLARIM"

Suçlamaları reddeden Nasrullah T. ise ifadesinde, “Yasemin bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane ederek beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana ‘Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım’ diye mesaj attı. Tartıştık ama darp etmedim” ifadelerini kullandı.

MORLUK İZLERİ

Hastanede yapılan muayenede, Yasemin H.’nin yüzünde ve kollarında morluklar bulunduğu rapor edildi. Sabah'ta yer alan haber göre, Nasrullah T. ise izlerin “önceki bir kavga”dan kaldığını savundu. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, Yasemin H.’de tespit edilen darp izlerinin ne zaman oluştuğunun belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep etti.