Genç kadın tatil için geldiği Akyaka'da ölü bulundu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki Saliha Kılıç’tan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Kılıç’ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, apart görevlileri eşliğinde girdikleri odada Saliha Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre Kılıç’ın vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadı.

Şeker hastası olduğu belirtilen Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.