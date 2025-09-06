Genç kadın tatil için geldiği Akyaka'da ölü bulundu

Genç kadın tatil için geldiği Akyaka'da ölü bulundu
Yayınlanma:
Denizli'den Akyaka'ya tatile gelen 34 yaşındaki Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Kılıç’ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki Saliha Kılıç’tan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Kılıç’ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

saliha-kaldigi-apartta-olu-bulundu-898785-267047.jpg

Ekipler, apart görevlileri eşliğinde girdikleri odada Saliha Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre Kılıç’ın vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadı.

saliha-kaldigi-apartta-olu-bulundu-898783-267047.jpg

Şeker hastası olduğu belirtilen Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

