Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı

Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı
Yayınlanma:
İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye insanlık dışı katliamı durdurmak için CHP, DEM Parti, Yeni Yol Grubu, Yeniden Refah, TİP, EMEP ve DP TBMM Genel Kurulu'na acil toplanma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı uygulamaların sona erdirmek ve insani yardım ulaştırılabilmek için CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP TBMM Genel Kurulu'na olağan üstü toplantı çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'na verdikleri dilekçeyi sosyal meyda hesabından paylaştı.

TBMM'DE ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de yönelik saldırılarda gazeteciler, sağlık çalışanları da dahil olmak üzere 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Katliamların yanı sıra İsrail yönetimi Gazze'dekilere insani yardım ulaştırmanın da önüne geçiyor.

thumbs-b-c-51c802de37eda2ae9f6d72fcd290edda.jpg

Tüm bunların sona erdirmek için CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP TBMM Genel Kurulu'na 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te acil toplanma çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından TBMM Genel Kurulu'na verdikleri dilekçeyi paylaşan Emir,

  • "Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulunu 29 Ağustos Cuma günü saat 14 00’te olağanüstü toplantıya çağırdık."

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında