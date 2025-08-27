Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı uygulamaların sona erdirmek ve insani yardım ulaştırılabilmek için CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP TBMM Genel Kurulu'na olağan üstü toplantı çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'na verdikleri dilekçeyi sosyal meyda hesabından paylaştı.

TBMM'DE ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de yönelik saldırılarda gazeteciler, sağlık çalışanları da dahil olmak üzere 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Katliamların yanı sıra İsrail yönetimi Gazze'dekilere insani yardım ulaştırmanın da önüne geçiyor.

Tüm bunların sona erdirmek için CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP TBMM Genel Kurulu'na 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te acil toplanma çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından TBMM Genel Kurulu'na verdikleri dilekçeyi paylaşan Emir,