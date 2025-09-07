Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar: Çatıda başlayan yangın bitişikteki binaya sıçradı

Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar: Çatıda başlayan yangın bitişikteki binaya sıçradı
Yayınlanma:
Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, hızla büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı. Patlamaların meydana geldiği yangın İtfaiye ekiplerince söndürülürken iki binada hasar oluştu.

İstanbul Gaziosmanpaşa sakinleri gece saatlerinde büyük panik yaşadı. 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı binanın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce patlamaların meydana geldiği yangın söndürüldü. İki binada hasar oluştu.

GAZİOSMANPAŞA'DA PANİK ANLARI

Saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

901347-frame-at-2m35s.jpg

ALEVLER BİTŞİKTEKİ BİNAYA SIÇRADI

Yangında meydana gelen patlamaların da etkisiyle alevler, bitişikteki iki binanın çatısına sirayet etti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, alevlerin yükseldiği çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının sirayet ettiği diğer binanın çatısında ise hasar oluştu.

901347-frame-at-1m8s-001.jpg

901347-frame-at-2m23s.jpg

Kaynak:DHA

