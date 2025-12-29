Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Onlarca kilo ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin son 10 günde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri oldukça yüksek olan 61 kilo 670 gram uyuşturucu madde ile binlerce hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te ekiplerin son 10 gün içerisinde gerçekleştirdiği baskınlarda özellikle uyuşturucu sevkiyatında kullanılan araçlar mercek altına alındı. Durdurulan bir TIR ve bir ticari takside narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda, gizli bölmelere saklanmış halde; 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilo metamfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 uyuşturucu hap ile 188 likit esrar ele geçirdi.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktıKahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

11 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

gaziantepte-61-kilo-uyusturucu-ele-geci-1086182-322363.jpg

Emniyet yetkilileri, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

