Gaziantep'te rehine krizi! Cezaevinden izinli çıkan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi Bostancı Cami sokakta yaşanan olayda, 3 hapis cezasının infazı için bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan ve geri dönmeyerek firar eden Latif U. (49) isimli hükümlünün, yapılan teknik takibin ardından adresi tespit edildi.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERİP EVDEKİ 4 KİŞİYİ REHİN ALDI

Polis ekipleri, şahsın yakalanması için operasyon düzenledi. Polisin, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren firari, o sırada evde bulunan sevgilisi Gülbahar Ç. ile kendi eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.

GİRDİĞİ İŞ MERKESİNDE BAŞKA BİRİNİ DAHA REHİN ALDI

Gülbahar Ç.’yi silahla ayağından yaralayan Latif U., daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü Latif U., bir iş merkezine girdi. Kıstırılan Latif U., burada da bir kişiyi rehin aldı.

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de yer aldığı takviye ekipler sevk edildi.

PSİKOLOGLA İKNA EDİLEREK YAKALANDI

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli uzman psikolog Mahmut Kayagan tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Latif U. polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)