Gaziantep'te feci kaza! 12 yaşındaki Fatma 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yayınlanma:
Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Fatma Yener, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yener, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te Karacaahmet Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 12 yaşındaki Fatma Yener yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yener, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Fatma Yener'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Davutoğlu: İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli
Davutoğlu: İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli
5 gündür kayıp olarak aranan kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
5 gündür kayıp olarak aranan kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
Okul alışverişinde 'fahiş fiyat' denetimi
Okul alışverişinde 'fahiş fiyat' denetimi