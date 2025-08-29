Gaziantep'te feci kaza! 12 yaşındaki Fatma 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te Karacaahmet Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 12 yaşındaki Fatma Yener yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yener, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Fatma Yener'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma sürüyor.