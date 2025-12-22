Gaziantep'in ilçesi şimdiden dolup taşıyor: 25 Aralık'ta tavan yapacak

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık kutlamaları yoğun katılımla başladı. Koru Park’ta gerçekleştirilen ilk etkinlikte yüzlerce vatandaş alanı doldururken, ilginin 25 Aralık’a doğru katlanarak artması bekleniyor.

Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, “25 Aralık Ruhuyla Kurtuluşun Ritmi Gençlikte” programıyla başladı.

Günler boyunca devam edecek etkinliklerin ilk gününe yüzlerce Gaziantepli katılırken, Koru Park’ta yoğun katılımla gerçekleşen programda DJ performansı, konser ve sokak ateşi etkinliği düzenlendi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, Koru Park’ı dolduran vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

FARKLI ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK

Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerin önümüzdeki günlerde de farklı programlarla devam edeceği belirtildi.

Etkinlikler, 22 Aralık Pazartesi günü (bugün) Şehitkamil Sanat Galerisi’nde açılacak olan “Gazi Şehrin İzinde – 104 Eserle 104. Yıl” Resim Sergisi, 23 Aralık Salı günü, D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde düzenlenecek olan “Destansı Kurtuluş Konseri”, 24 Aralık Çarşamba günü, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan sanatçı Esat Kabaklı’nın “Kahramanlık Türküleri Konseri” ile devam edecek.

