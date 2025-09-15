Gaziantep’de fabrika yangın! 2 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep’de, 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde ıslak mendil üretimi yapan bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken 2 işçi ise dumandan etkilendi. Alevler fabrikada hasara sebep olurken yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

