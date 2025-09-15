Çıkan itfaiyeden önce inşaat işçileri koştu! Camı kırıp müdahale ettiler

Yayınlanma:
İstanbul Avcılar’da 4 katlı binanın 1. katında bulunan dairede çıkan yangına inşaat işçileri camı kırarak müdahale etti. Dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alındı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'ta meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen 2 binada çalışan işçiler, inşaatın yanında bulunan 4 katlı binanın 1'inci katından koku geldiğini ve duman çıktığını fark etti. Dairede yangın çıktığını fark eden işçiler, kimsenin olmadığı evin penceresine kalas yardımıyla ulaşarak camı kırdı.

İşçiler, inşaattan hortum çekerek yanan bölümler su sıkarken itfaiye ekiplerine de ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kapısını kırarak içeri girdikleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının prizde unutulan bir cihaz nedeniyle çıktığı öğrenilirken evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

istanbul-avcilarda-dairedeki-yangina-in-912468-271115.jpg

“ARKADAŞLARLA İLK MÜDAHALEYİ YAPTIK”

Yangına müdahale eden inşaat işçilerinden Bünyamin Akdoğu, "Arkadaşlar ilk müdahaleyi camdan girerek yaptı. Yangını küçülttü" dedi. Diğer inşaatta çalışan Fettah Özdemir ise, “Dumanlar bu pencereden çıkıyordu. İnşaatımız burada kalaslarla ulaştık demirle camı kırdık. Yandaki inşaattaki arkadaşlarla ilk müdahaleyi yaptık. İtfaiyeci arkadaşlar da kısa sürede gelip müdahale etti" dedi.

istanbul-avcilarda-dairedeki-yangina-in-912472-271115.jpg






Kaynak:DHA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Gaziantep’de fabrika yangın! 2 işçi dumandan etkilendi
Gaziantep’de fabrika yangın! 2 işçi dumandan etkilendi
Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu
Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu
Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi