Çıkan itfaiyeden önce inşaat işçileri koştu! Camı kırıp müdahale ettiler

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'ta meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen 2 binada çalışan işçiler, inşaatın yanında bulunan 4 katlı binanın 1'inci katından koku geldiğini ve duman çıktığını fark etti. Dairede yangın çıktığını fark eden işçiler, kimsenin olmadığı evin penceresine kalas yardımıyla ulaşarak camı kırdı.

İşçiler, inşaattan hortum çekerek yanan bölümler su sıkarken itfaiye ekiplerine de ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kapısını kırarak içeri girdikleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının prizde unutulan bir cihaz nedeniyle çıktığı öğrenilirken evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

“ARKADAŞLARLA İLK MÜDAHALEYİ YAPTIK”

Yangına müdahale eden inşaat işçilerinden Bünyamin Akdoğu, "Arkadaşlar ilk müdahaleyi camdan girerek yaptı. Yangını küçülttü" dedi. Diğer inşaatta çalışan Fettah Özdemir ise, “Dumanlar bu pencereden çıkıyordu. İnşaatımız burada kalaslarla ulaştık demirle camı kırdık. Yandaki inşaattaki arkadaşlarla ilk müdahaleyi yaptık. İtfaiyeci arkadaşlar da kısa sürede gelip müdahale etti" dedi.











