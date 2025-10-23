Gazeteciler çocuk hakları çalıştayı: “Haber dili, çocuğun onurunu korumalı"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destekleriyle yürütülen “Accountability for Children Advocacy for Rights (ACAR) Projesi” kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle “Medya Çalışanları İçin Çocuk Hakları Çalıştayı” düzenlendi. Diyarbakır’da gerçekleştirilen çalıştaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çok sayıda gazeteci katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Altuğ Akın, çocuk odaklı haberciliğin etik sorumluluklarına dikkat çekti. Akın, medyada kullanılan dilin çocukların üstün yararını gözetmesi gerektiğini belirterek, “Çocuğun üstün yararı ilkesinin habercilikte temel alınması, çocuk onurunun korunması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

UNICEF Türkiye İletişim Uzmanı Tülay Güler ise UNICEF’in 190’dan fazla ülkede çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek ve haklarını korumak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Güler, “UNICEF’in yaklaşımında çocuğun onur ve haklarının her durumda korunması, çocuğun sesine yer verilmesi, travmatize etmeyen bir dilin kullanılması ve haberde çözümün de sunulması esastır” ifadelerini kullandı.

Güler, medyanın bilinçli haberciliğinin toplumun farkındalığını artırmadaki önemine de değinerek, “Medya, çocuk haklarının korunması konusunda toplumun bilinçlenmesine öncülük eden en güçlü mekanizmalardan biridir” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, MAHREMİYETİ VE BİLGİ EDİNME HAKLARI ELE ALINDI

Çalıştay’da konuşan İstanbul Barosu İnsan Hakları Birimi avukatlarından Benan Molu, "BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme", "Ulusal Hukuki Çerçeve" ve "Uluslararası Etik Standartlar" konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Molu, çocuk hakları konusunda bilinçlenmenin toplumsal gelişme için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Molu, haberlerde ve sosyal medyada bilinçli bir haber dili kullanılmasının önemine vurgu yaparak, ifade özgürlüğü, mahremiyet konuları ve çocuğun medyaya erişimi ile birlikte bilgi edinme hakları kamu yararı ve kamu düzeninin korunmasında önemli olduğunu söyledi. İfade özgürlüğü ve bunun yanı sıra çocukların mahremiyetinin gözetilmesinin habercilik anlamında çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"STK, AKADEMİ VE MEDYA ORGANLARINDA ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLMELİDİR"

"Çocuk Haberciliği Pratikleri" ve "Medyada Çocuk Temsilleri" oturumlarında konuşan Eskişehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İncilay Cangöz, gazetecilerin habercilik yaparken çocuk hakları odaklı haber kapasitesini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Akademi ile medyanın bağını güçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Cangöz, çocukların medyada görünürlüklerinin arttığı ve medyaya, iletişim araçlarına ulaşmalarının kolaylaştığı dönemde çocuk haklarının ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini aktardı.

Uzun vadede çocuğun üstün yararının benimsenmesinin çocuk hakları anlamında hesap verebilirlik ve her anlamda akademi için, medya ve yerel yönetimler için hesap verilebilirlik bilincinin oluşması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Cangöz aynı zamanda çocuk hakları konusunda güçlü savunuculuk yapılabilmesinin önemine değinerek, "Bunları yaparken haritalama, eğitim çalışmaları, veri tabanları, toplantı ve çalıştaylar yaparak küçük ve orta ölçekli destekleri vermesi gerekiyor. Bunların yapılması çocuğa yönelik her türlü şiddet, dışlanma ve ayrım söz konusu olduğunda sivil toplumun izleme, raporlama ve kanıt üretme kapasitesinin arttırılması ve STK ağları arasında daha güçlü bir koordinasyonun sağlanması. İdari birimlerde politika diyalogunun güçlendirilmesi, çocuk hakları alanında akademinin ve medyanın katılım ve katkısının desteklenmesi konusunda işbirliğinin yapılması çalıştaylarımız devam edecek" dedi.

Çalıştay katılımcılarından Dr. Sarphan Uzunoğlu ise "Dijital ve Yeni Medya Ekosisteminde Çocuk" başlıklı sunumuyla sosyal medyaya erişim ve çocukların temsiline ilişkin yeni etik risklere değindi.

Çalıştayın sonucunda katılımcılar haber gurupları oluşturarak ‘Çocukların uyuşturucu bağımlılığının artması ve uyuşturucu kullanım yaşının düşmesi’ konusundan yola çıkarak çocuk haklarının gözetildiği haber üretimi konusunda bir atölye çalışması gerçekleştirildi.