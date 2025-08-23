Gazeteci Şevket Okant hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, TRT Önceki Yönetim Kurulu üyelerinden, Şevket Okant Aydın’ın Söke İlçesinde hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Şevket Okant’ın kaybının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC Yönetim Kurulu'nun mesajında “Üyemiz Şevket Okant’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Şevket Okant’ın ailesinin, yakınlarının ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

TGC, Şevket Okant’ın cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi netleşmediği belirtildi.

ŞEVKET OKANT KİMDİR?

1953 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu.

Okant, mesleğe 1983 yılında Günaydın ve Tan gazetelerinde başladı.

Sabah ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. İnterstar, HBB ve Kanal D’de mesleğine devam etti.

TRT Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.