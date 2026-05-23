Son dakika | Mirgün Cabas'tan ilk açıklama

İstanbul merkezli yürütülen ve ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci Mirgün Cabas'ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı ifade edilmişti.

MİRGÜN CABAS'TAN AÇIKLAMA

Cabas, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah ifade için jandarmaya gittim. Neyle suçlandığım söylenmedi. Konuyla ilgili birkaç jenerik soru soruldu. Örnek verdikten sonra savcılığa gitmeden adli tıptan ayrıldım. Bütün işlemlerin ardından konu hakkında dün ne biliyorsam hala o kadarını biliyorum. ilginiz için teşekkür ederim."

