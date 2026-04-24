Gazeteci Mahir Bağış hakim karşısına çıktı

Nefes gazetesi muhabiri Mahir Bağış, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen "dezenformasyon yasası" kapsamında hakkında açılan davada ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Nefes gazetesinde yayımlanan bir haberi nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılan gazeteci Mahir Bağış, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

"19 milyonluk iş yaptırdı, tek kuruş ödemedi" başlıklı haberi nedeniyle açılan davanın talimat duruşması, Ankara Batı 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

MLSA muhabiri Büşra Genel'in aktardığına göre duruşmada savunma yapan Bağış, "Beş yıldır gazetecilik yapıyorum. Yaptığımın yalnızca haber olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." dedi.

GAZETECİ MAHİR BAĞIŞ'A ÜÇ AYRI SUÇLAMA

Mahir Bağış'ın yargılanmasına yol açan haberde; Batman Valisi Ekrem Canalp'ın görev yaptığı dönemde, Hakkı Şahin isimli bir esnafla yapılan 19 milyon lira bedelindeki iş karşılığında ödeme yapılmadığı iddia edildi.

Gazeteci Mahir Bağış

Haberde, Şahin’in bu nedenle iflas ettiği ve yaptığı işin ücretini belediyeden alamadığı belirtilmişti. Söz konusu haberin yayımlanmasının ardından Vali Canalp tarafından Bağış hakkında üç ayrı suçlamayla dava açıldı.

AKIN GÜRLEK 'DÜZENLEME YOK' DEMİŞTİ

Kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen ve çok sayıda gazetecinin yargılanmasına yol açan "dezenformasyon yasası" ile ilgili yeni bir düzenleme olup olmayacağı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soruldu.

23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen özel resepsiyona katılan Gürlek, kendisine yöneltilen, "Dezenformasyon yasasıyla ilgili bir düzenleme bekliyor muyuz? Gazeteci arkadaşlarımız İsmail Arı ve Alican Uludağ bu yasadan tutuklu." sorusuna, "Şu an öyle bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

