Gazeteci Hikmet Sönmez hayatını kaybetti

Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nde yerel basının önemli isimlerinden, Bartın Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez (84), evinde ölü bulundu.

Şirinyuva Sitesi'ndeki evinde yakınları tarafından cansız halde bulunan Sönmez için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından Sönmez'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre, Sönmez'in ölüm nedeninin, ayağındaki varisin kanaması sonucu düşüp yaşamını yitirmesi olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve iki çocuk babası olan Hikmet Sönmez'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sönmez'in cenazesinin yarın Zonguldak Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.