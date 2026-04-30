Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 19 Şubat 2022'de ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan'ın (60) cinayet davası, Yargıtayın kısmi bozma kararının ardından yeniden görüldü. Beş sanığın yeniden hakim karşısına çıktığı duruşmada, yerel mahkeme Yargıtayın kararına direndi ve cezaları değiştirmedi.

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme

KARAR DURUŞMASINDA İKİ SANIĞA MÜEBBET, İKİ SANIĞA DA TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat 2022’de ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanıp, tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi de tutuklandı. Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt'un ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklardan Özgür Taşkıran, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Emrah Yıldırım tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

6'sı tutuklu, 14 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 9 Ocak 2023’te 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kandıra ilçesindeki Kocaeli Kapalı Cezaevleri Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Olayın faili Ramazan Özkan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Ramazan Özkan'ın, 'Ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak' suçundan da 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Burhan Polat'ı ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Sanık Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik'e olayın faili Ramazan Özkan'a yol göstermesi ve yardım etmesi sebebiyle 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıl hapis, 'Ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak'tan 7 yıl hapis olmak üzere 27’şer yıl hapis cezası verildi.

Sanık Ramiz Saatçi'nin ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan beraatine hükmedilirken, 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Sanıklar Özgür Taşkıran'a 'Suçluyu kayırma' suçundan 3,5 yıl hapis cezası verilirken, Can Yıldırım ise aynı suçtan 2,5 yıl hapse çarptırıldı. Sanık Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs' suçunu işlekleri gerekçesiyle 2 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Sanıklar Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Abdullah Yürük ve Ersin Kurt hakkında ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU, YENİDEN YARGILAMA YAPILDI

İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 5 sanık yönünden kararı kısmen bozdu. Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar, yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Ersin Kurt, öldürülen gazetecinin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ramazan Özkan, Burhan Polat, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ise duruşmaya cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.

ASLAN'IN EŞİ: HER GÜN AYNI ACIYI YAŞAYACAĞIZ

Görülen duruşmada söz alan Güngör Arslan’ın kızı Nazlıcan Arslan, cinayetin tek kişi tarafından değil, birden fazla kişinin ortak hareketiyle işlendiğini vurguladı. Ramazan Özkan’ın maktulle doğrudan bir husumeti bulunmadığını, yönlendirilerek suçu işlediğini belirten Arslan, Ersin Kurt’un azmettirici olduğu yönündeki suçlamayı kabul ettiklerini ifade etti.

Maktulün eşi Suna Arslan ise olayın rastlantısal değil, bilinçli ve planlı bir cinayet olduğunu dile getirdi. Sadece Ersin Kurt’un değil, başka azmettiricilerin de bulunduğunu öne süren Arslan, saldırının korkutma amacı taşımadığını, doğrudan öldürmeye yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Yaşadıkları acının kalıcı olduğunu vurgulayarak, “Sanıklar zamanla unutabilir ama biz her gün aynı acıyı yaşayacağız” diyen Arslan, Ersin Kurt’un cezasının ağırlaştırılmasını, diğer sanıkların da en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKSUZ SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yargıtayın bozma kararını kabul etmeyen tutuksuz sanık Ersin Kurt, kendisine yöneltilen tüm suçları reddetti ve suçlamaların somut delillere dayanmadığını savundu. Dört yıldır süren iddiaların hiçbirinin kanıtlanamadığını belirten Kurt, bunların söylentiden ibaret olduğunu ifade etti. Yerel mahkemenin daha önce verilen kararın korunmasını istediğini söyleyen sanık, adil bir yargılama talep ederek beraatini istedi.

BOZMA KARARINA UYULMADI

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi’nin bozma kararına uymayarak, sanıklar yönünden 'Kasten öldürme, azmettirme ve yardım etme' suçlarından kurulan hükümlerle sınırlı olarak direnme kararı verdi. Cumhuriyet savcısının mütalaasında Ramazan Özkan için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talep edildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında yine aynı kararı verdi. Ramazan Özkan 'Tasarlayarak kasten öldürme', Burhan Polat ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ferhat Yıldırım ile Hasan Emre Çelik'e 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verilirken, Ersin Kurt ise beraat etti. (DHA)