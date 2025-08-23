Gazeteci Furkan Karabay 100 gündür cezaevinde!

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube yayınında yaptığı paylaşımlar nedeniyle 100 gündür cezaevinde tutuluyor. Karabay, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ancak Karabay hakkında iddianame hala hazırlanmadı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiası, Karabay’ın sağlık sorunları yaşayan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 yıl önceki sözlerini ve cezaevlerinde hayatını kaybedenleri hatırlatması olarak gösterildi. Öte yandan, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasının gerekçesi ise Karabay’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın isim ve fotoğraflarını haberlerinde kullanması oldu.

TAHLİYE TALEBİ 3 KEZ REDDEDİLDİ

Karabay, 15 Mayıs’ta gözaltına alındı ve tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Daha önce aynı suçlamadan iki kez beraat eden Karabay’ın tahliye talepleri, mahkemeler tarafından çeşitli gerekçelerle üç kez reddedildi. 24 Mayıs’ta yapılan ilk itiraz talebi aynı gün içerisinde reddedilirken, geçtiğimiz ay tahliye talebi “kaçma ihtimali” gerekçesiyle ikinci kez reddedildi. Son olarak 8 Ağustos’ta görülen duruşmada da mahkeme tahliye talebini üçüncü kez geri çevirdi.

Karabay, X hesabından yaptığı açıklamada, “Tutukluluğa itirazımız aynı gün içinde reddedildi. İsterlerse bir dakika içinde reddetsinler, isterlerse olmayan suçtan aylarca hapsetsinler. Biz doğru taraftayız. Biz işimizi yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, gazetecilik kazanacak” ifadelerini kullanmıştı.

"SİLİVRİ'DEN SELAMLAR"

Furkan Karabay tutukluluğunun 100'üncü gününe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karabay, "Haksız, hukuka aykırı ve iddianamesiz tutukluluğumun 100. günü. Silivri’den herkese selamlar" ifadelerini kullandı.