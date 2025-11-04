Gazeteci Ezgi Soysal'a sistematik saldırı

Gazeteci Ezgi Soysal'a sistematik saldırı
Yayınlanma:
CAN TV muhabiri Ezgi Soysal, İstanbul Ataşehir'de, yıllardır sistematik olarak taciz ve tehditlerine maruz kaldığını iddia ettiği komşuları tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Soysal, daha önce defalarca şikayette bulunmasına rağmen yetkililerin herhangi bir önlem almadığını belirtti.

İstanbul Ataşehir'de yaşayan CAN TV muhabiri Ezgi Soysal, yaklaşık dört yıldır aynı mahalledeki komşularının sistematik taciz ve tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. BirGün gazetesinden İlayda Sorku'nun haberine göre bu süreçte evine ve aracına zarar verildiğini, sokakta sözlü taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirten Soysal, konuyla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunmasına ve karakola başvurmasına rağmen herhangi bir önleyici tedbir alınmadığını söyledi. Saldırının ardından saatler süren hastane ve karakol işlemlerine rağmen saldırganlar hakkında bir işlem yapılmadığı ve bölgedeki tehdit ortamının sürdüğü öğrenildi.

"YOLDAN GEÇENLER OLMASA BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Yaşadığı son fiziksel saldırıyı anlatan Soysal, olayın planlı olduğunu düşündüğünü belirtti. Soysal, saldırı anını şu sözlerle aktardı:

“O akşam sokağa girmeden önce perdelerin arkasında beni izleyenleri gördüm. Bir kişi arabanın arkasından çıkıp küfrederek saldırdı. Yere düştüm, ardından kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık on kişi kafama ve vücuduma tekmeler attı. Yoldan geçen bir kadın ve bir çift olmasa beni öldüreceklerdi.”

"NE BENİM NE DE BABAMIN CAN GÜVENLİĞİ VAR"

Tüm bu süreçte, yaşadığı fiziksel saldırıya kadar hiçbir resmi önlem alınmadığını vurgulayan Soysal, yetkililerin duyarsızlığı nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti. Soysal, "Bu duyarsızlık yüzünden neredeyse canımdan oluyordum. Ne benim ne de babamın can güvenliği var” diyerek içinde bulunduğu durumu özetledi.

