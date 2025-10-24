Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi: ‘İçimde buruk bir sevinç var’

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz hakkında mahkeme, tahliye kararı verdi.

243 gündür tutuklu olan Akdeniz, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Son dakika | Ercüment Akdeniz tahliye edildi

Ercüment Akdeniz, 8 aylık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmasının ardından Silivri Cezaevi’nin önünde açıklama yaptı.

‘BURUK BİR SEVİNÇ’

Ercüment Akdeniz şunları söyledi:

“Tabii içimizde buruk bir sevinç var. Çünkü içeride hâlâ haksız yere tutuklu bulunan gazeteci arkadaşlarımız var. Ben Furkan Karabay ile bir süre aynı bölümdeydim, koridorlarda karşılaşıyorduk. Yine haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde kalan siyasetçiler var. Türkiye’nin demokratikleşmesi, adalet, özgürlük, eşitlik ve barış için; hakikat yolunda, halkın haber alma hakkı için mücadeleye devam edeceğiz.

‘İÇERİDE GÜÇLÜ HİSSETTİK’

Çok güçlü bir sahiplenme var. İçeride kendimizi gerçekten çok güçlü hissettik. Bu Türkiye’nin umududur, çünkü bizim derdimiz memleket sevdası. Başta sendikam DİSK Basın-İş’e, çok iyi savunma yapan avukatlarıma ve ismini sayamayacağım kadar çok insana ve kuruma çok teşekkür ediyorum. Beklediğimden çok daha büyük bir sahiplenme ve dayanışma gördüm. Bunun da hakkını habercilikle vermeye çalışacağım.

'MEMLEKET AYDINLIK GÜNLERE ULAŞACAK'