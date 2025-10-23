Son dakika | Ercüment Akdeniz tahliye edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
HDK soruşturması kapsamında 22 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün yurt dışına çıkış yasağı verilerek tahliye edildi.

Gazeteci Ercüment Akdeniz, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta tutuklanmıştı.

243 gündür tutuklu olan Akdeniz, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Gazeteci Ercüment Akdeniz hakim karşısında! 22 Şubat'tan beri tutuklu

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETMİŞTİ

Savcı, HDK soruşturmasının tek tutuklu ismi olan Ercüment Akdeniz'in "dinlenmeyen tanıklar var" gerekçesiyle tutukluluğunun devamını talep etmişti.

Tutuklu gazeteci Ercüment Akdeniz: Savcı faşizme karşı Beleştepe yazmış ama kitap faşizme karşı birleşik cephe

Ancak Akdeniz'in avukatı Özcan Karakoç, savcılığın zorla getirme çıkardığı tanıklarından birisinin 2017 yılında hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

