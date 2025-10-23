Gazeteci Ercüment Akdeniz hakim karşısında! 22 Şubat'tan beri tutuklu

HDK soruşturması kapsamında 22 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün ikinci kez hakim karşısında.

Gazeteci Ercüment Akdeniz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta tutuklanmıştı.

243 gündür tutuklu olan Akdeniz, "örgüt üyeliği" iddiasıyla bugün ikinci kez hakim karşısında. Akdeniz'in duruşması, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmayı, Ercüment Akdeniz'in ailesinin yanı sıra CHP Milletvekili Utku Çakırözer, DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, TİP Milletvekili Sera Kadıgil, HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, eski HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı, Cumartesi Anneleri, İHD İstanbul Şubesi, DİSK Basın-İş, TGS ve gazeteci meslektaşları takip ediyor.

"BANA BİR SUÇ GÖMLEĞİ GİYDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Gazeteci Burcu Karakaş'ın aktardığına göre Ercüment Akdeniz, mahkemede yaptığı savunmada, "Bana bir suç gömleği giydirilmeye çalışılıyor. Ben bu gömleği giymeyi reddediyorum. İddianamede maddi hatalar var. Kürt vatandaşları vergilendirdiğimden söz ediliyor! Maddi hatanın da ötesi bu. EMEP'in şiddetle ilgisi olamaz, benim de olmadı" ifadelerini kullandı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu'nun 15 toplantı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Akdeniz, "HDK'nin eş genel sözcüleri bu toplantılara katıldı. Ben neden buradayım? Ben neden yargılanıyorum? HDK'nin kuruluşunda yer almadım. Alsam da saklayacak bir şeyim olmazdı. Tutukluluğum sekiz ayı geçti" dedi.

"SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ"

Savcı, HDK soruşturmasının tek tutuklu ismi olan Ercüment Akdeniz'in "dinlenmeyen tanıklar var" gerekçesiyle tutukluluğunun devamını talep etti.

"ZORLA GETİRME ÇIKARILAN TANIKLARINDAN BİRİSİ ÖLÜ"

Savcının talebinin ardından söz alan Ercüment Akdeniz’in avukatı Özcan Karakoç, gündem olacak bir detayı açıkladı.

Karakoç, Savcılığın zorla getirme çıkardığı tanıklarından birisinin 2017 yılında hayatını kaybettiğini söyledi.

Karakoç, “Savcılık makamı tutukluluğun devamını talep ederken dinlenmeyen tanıklar var diyor. Mahkemenizin dinlenmesi için zorla getirme çıkardığı ama dinleyemediğiniz tanık 2017 yılında ölmüş. Ölen birine tanık diye tebligat çıkartıp sonra da tanıklar dinlenmedi diye tutukluluğun devamını talep edemezsiniz” dedi.

