Gasp etmeye çalışırken yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin bıçakla gasp girişiminde bulunduğunu fark etti.

Ekiplerin müdahalesiyle suç aleti bıçağıyla yakalanan M.A., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

M.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncelemede; M.A.'nın 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 3 ayrı dosyadan toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı.