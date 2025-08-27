Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı: FETÖ ve casusluk iddiaları nedeniyle üyeliği askıya alındı

Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı: FETÖ ve casusluk iddiaları nedeniyle üyeliği askıya alındı
Yayınlanma:
Galatasaray, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'in kulüp üyeliğini 'FETÖ ve casusluk' iddiaları nedeniyle askıya aldı.

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği, askıya alındı. Kararın FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle alındığı ortaya çıktı.

EPÖZDEMİR'İN GALATASARAY ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir'in, Galatasayar kulüp üyeliği, "FETÖ'ye yardım" ve "casusluk" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya alındı.

Öte yandan Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

yeni-proje-4.jpg
Rezan Epözdemir

NE OLMUŞTU?

"Rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınman avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan 14 Ağustos'ta sabaha karşı tutuklandı.

Hakimlik, savcılığın Epözdemir hakkındaki, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı" talebini ise reddetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
Türkiye
Mesai bitimine dakikalar kala Aziz İhsan Aktaş'tan Adliye'ye sürpriz ziyaret
Mesai bitimine dakikalar kala Aziz İhsan Aktaş'tan Adliye'ye sürpriz ziyaret
Muğla'da kadın cinayeti: 40 gün boyunca plan yapmış
Muğla'da kadın cinayeti: 40 gün boyunca plan yapmış
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi ortaya çıktı: Kendisini böyle savundu!
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi ortaya çıktı: Kendisini böyle savundu!