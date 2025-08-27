Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı: FETÖ ve casusluk iddiaları nedeniyle üyeliği askıya alındı
Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği, askıya alındı. Kararın FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle alındığı ortaya çıktı.
EPÖZDEMİR'İN GALATASARAY ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir'in, Galatasayar kulüp üyeliği, "FETÖ'ye yardım" ve "casusluk" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya alındı.
Öte yandan Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
"Rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınman avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan 14 Ağustos'ta sabaha karşı tutuklandı.
Hakimlik, savcılığın Epözdemir hakkındaki, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı" talebini ise reddetti.