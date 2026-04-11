Futbol maçı kabusa döndü! Yakılan meşale kız çocuğunu yaraladı: Gözünde hasar oluştu

İstanbul’da, Beşiktaş ve Sarıyer SK arasında oynanan futbol müsabakasında korkunç bir olay yaşandı. Futbol karşılaşması sırasında taraftarların yaktığı meşaleler bir kız çocuğunun yaralanmasına neden oldu.

MEŞALELER ÇOCUĞUN GÖZÜNE ZARAR VERDİ!

Müsabaka sırasında tribünde bulunan bazı taraftarlar tarafından yakılan meşalelerden çıkan kıvılcımlar ve yoğun duman, sahaya ve seyircilere doğru yayıldı. Bu sırada meşalelerden çıkan parçalar, tribündeki küçük bir kız çocuğunun gözüne isabet etti.

Yayaya yol verdiği için kadın sürücüye saldırdı: Trafik magandası araçtaki çocuğa aldırış etmedi

O anlar saniye saniye kaydedilirken söz konusu görüntülerde, çocuk ağlayarak 'gözüme girdi' ifadeleri kullandı.

ÇOCUĞUN GÖZÜNDE HASAR OLUŞTU!

Yaşanan olayın ardından, statta bulunan görevliler ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun gözünde hasar oluştuğu ve görme bulanıklığı meydana geldiği belirtildi.



