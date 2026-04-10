Yayaya yol verdiği için kadın sürücüye saldırdı: Trafik magandası araçtaki çocuğa aldırış etmedi

Beylikdüzü'nde erkek sürücü, yayaya yol verdiği için kadın sürücüye saldırdı. Trafik magandası o sırada araçta bulunan çocuğa da aldırış etmedi. Magandanın saldırı anı kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir kadın sürücü, trafikte yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen erkek sürücü ise yayaya yol verdiği için kadın sürücüye saldırdı. Şehir eşkıyası, kadın sürücünün yanında bulunan çocuğuna aldırış etmeden, aracıyla kadın sürücünün aracına çarpmaya çalıştı. Şehir eşkıyası erkek sürücünün saldırı anı ise kameraya yansıdı.

YAYAYA YOL VERDİĞİ İÇİN SLDIRDI

İstanbul, Beylükdüzü'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu.

Bu sırada aynı istikametten gelen 34 SL 2757 plakalı cip sürücüsü duruma tepki gösterdi. Şehir eşkıyası, kadına hakaretler savurarak dikiz aynasını yumrukladı.

ARAÇTAKİ ÇOCUĞA DA ALDIRIŞ ETMEDİ

Bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı. Kadının, "arabada çocuğum var" demesine rağmen kendi aracını hızla sürerek kadın sürücünün otomobiline çarpmaya çalıştı.

Trafik güvenliğini de tehlikeye atan saldırganın öfkesi ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

