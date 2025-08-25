Freni boşalan kamyon dehşet yarattı

Hatay'da sürücüsü freni boşalan kamyonetin kontrolünü kaybetti.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde freni tutmayan kamyon akşam saatlerinde adeta dehşet yarattı.

freni-bosalan-kamyon-restorana-girdi-k-881501-261847.jpg
Freni boşalan kamyon dehşet yarattı / Hatay

İddia edilenlere göre S.A. isimli sürücünün yönetimindeki 51 AT 183 plakalı kamyonetin frenleri tutmadı. Kamyonet frenin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

freni-bosalan-kamyon-restorana-girdi-k-881500-261847-1.jpg
Freni boşalan kamyon dehşet yarattı / Hatay

Park halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjöre çarpan kamyon, daha sonra yol kenarındaki restorana girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

