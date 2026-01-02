Fotoğraf için yavru köpeği annesinden ayırdı: Tutuklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu, sosyal medyaya yeni doğan yavru köpeği kar üzerine bırakıp fotoğraf çekildiği görüntüleri üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakanlığın 'sahipsiz hayvanlar' genelgesine yargı 'dur' dedi

Savcı Ebru Cansu, sosyal medya paylaşımlarını incelediği sırada, henüz yeni doğmuş bir kangal yavrusunun kar üzerinde soğukta bekletildiği görüntülere rastladı.

FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İÇİN ANNESİNDEN AYIRMIŞ

Yapılan incelemede, şüphelinin yavru köpeğin fotoğrafını çekmek amacıyla kısa süreli de olsa annesinden ayırdığı belirlendi.

Aynı şüphelinin sosyal medya hesabında Munzur Nehri kenarında iki köpeğin bir yaban domuzunu boğarak öldürdüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine Savcı Ebru Cansu, olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcı Cansu, sokak hayvanlarına yönelik eziyet ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans gösterileceğini söyledi.

BAŞSAVCILIĞA TEŞEKKÜR

Dersim'de Hayvanları Koruma Derneği (DERHAYKO) sözcüsü Dilşah Mak, başsavcılığın duyarlılığına teşekkür ederek, “Görüntüde bir vatandaş daha yeni doğan bir köpeği karın üzerine koymuş ve sadece görsel çekmek için dahi olsa donarak öleceğini düşünmeden o anki görsel için, keyfi için bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada da çok tepki aldı ve bizler de yine tepkiler oluşturduk. Başsavcılığın da duyarlılığıyla hemen harekete geçildi. Aynı zamanda kişinin şahsi hesaplarını da incelediğimizde bir domuzu suya atıp köpeklere boğdurduğu görüntülerine denk geldik. Çok üzüldük. Gerçekten biz bir karıncayı bile su içerisinde çırpınırken kurtarmak için çabalarken insanların bu kadar görsel için acımasız oluşlarını kabul edemiyoruz. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Tutuklandığını duyduk. Umarım bu bir emsal olur ve ne köpek dövüşleri ne hayvana zarar veren ne de avcılık karşısında sessiz kalmayan kurumlar aynen bu şekilde devam ederek caydırıcılığı artar” ifadelerini kullandı.