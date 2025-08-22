Foto muhabiri Garbis Özatay son yolculuğuna uğurlandı

Foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar birçok gazetede görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay 20 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Özatay için bugün öğlen Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Türkiye Ermeni Patrikliğinin başsağlığı mesajını Kıdemli Peder Zohrab Civanyan tarafından okundu. Törene Özatay'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Ayinin ardından Özatay'ın tabutu, cenaze aracına taşındı. Özatay Bağlarbaşı Surp Haç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GAZETECİLİKTE ÇOK BÜYÜK BİR YERİ VAR

Gazeteci Reha Erus, "Garbis, 55 yıllık meslektaşım. Son 8-9 yıldır da dünürüm. Bana çok şey öğretti. Papa'yla benim bir resmimi çekmişti, Papa bana yumruk atarken o anı ölümsüzleştirmişti. Çok zarif bir insandı. Gazetecilikte çok büyük bir yeri var. İnsanların bu ülkeye ne kadar hizmet ettiklerini onları kaybettikten sonra anlıyoruz. O bakımdan rahat uyusun. Bugün kendisini sonsuzluğa uğurlamaya geldik" dedi.

"EVRENSEL DÜŞÜNEN BİR MESLEK BÜYÜĞÜMÜZDÜ"

Foto muhabiri Coşkun Aral ise, "Garbis abi bizim ustamızdı, yol göstericimizdi. Öncelikle çok iyi bir insandı. Biz mesleğe başladığımızda çekişmeler oluyordu ama o hem işini yapar hem de gençlere destek olurdu. Bu herkesin sahip olabileceği bir özellik değil. Yaptığı işler çok önemliydi. İnsan odaklı çalışırdı. Gerçekten bir dosttu, insan canlısıydı. Mesleğinin sorununu tanıyan ve bunu evrensel düşünen bir büyüğümüzdü" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

