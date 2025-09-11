Football Manager 26'nın çıkış tarihi belli oldu

Football Manager 26'nın çıkış tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Football Manager serisinin yeni oyunu FM26, Unity motoruna geçişle birlikte 4 Kasım 2025’te PC, Mac, Xbox Series, PS5 ve mobil platformlarda çıkacak.

Sports Interactive ve SEGA’nın duyurusuna göre, Football Manager 26 (FM26) serinin hayranlarını uzun süredir beklenen yeniliklerle buluşturacak. Oyunun resmi çıkış tarihi 4 Kasım 2025 olarak açıklandı; PC, Mac, Xbox Series, PS5 ile iOS ve Android platformlarında aynı gün yayınlanacak. Nintendo Switch sürümü ise 4 Aralık’ta dijital olarak oyuncularla buluşacak.

FM26, serinin tarihinde ilk kez Unity motorunu kullanarak grafiklerde ve kullanıcı arayüzünde ciddi bir sıçrama yaşatacak. Yeni arayüz, daha sezgisel navigasyon, geliştirilmiş maç önü deneyimi ve daha gerçekçi görsellerle desteklenecek. Premier Lig lisansı oyun içine eklendi; kulüp formaları, oyuncu fotoğrafları ve logolar resmen tanınan içerikler arasında olacak. Women’s Football ligleri de artık FM ekosisteminde aktif ligler olarak yer alıyor.

Özellikle oyuncular için sevindirici olan başka bir yenilik ise save file uyumluluğu: FM23 ve FM24’teki kariyerleriniz, FM26’ya sorunsuz aktarılabilecek. Console sürümleri ve Touch versiyonu da bu uyumluluğa sahip olacak. Ancak FM26 Mobile sürümü Unity’ye geçiş yapmayacak ve sadece FM24 Mobile’daki kariyer kayıtlarını destekleyecek.

Pre-order (ön sipariş) dönemi 10 Eylül’de başladı ve PC/Mac platformları için yüzde 10 indirim imkânı sunuluyor. Early access (ön erişim) imkânı da Steam ve Epic gibi dijital mağazalarda çıkıştan yaklaşık iki hafta önce başlayacak. Bu erken erişim sürecinde başlatılan kariyerler, resmi çıkış sonrasında FM26’ya geçildiğinde devam ettirilebilecek.

