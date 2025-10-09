Fırtına okulu vurdu: Çatı uçtu ağaçlar devrildi!

Olay, dün Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına sırasında meydana geldi. Bucak Mahallesi'nde bulunan Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi, fırtınadan en çok etkilenen binalardan biri oldu. Fırtınanın şiddetiyle, okulun hem derslik hem de atölye binalarının çatıları yerinden sökülerek uçtu.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda, fırtınanın şiddetiyle yerinden kopan büyük çatı parçalarının havada metrelerce savrulduğu ve okul bahçesinde park halinde bulunan bazı araçların üzerine düştüğü net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde, çatı parçalarının araçlara isabet etme anları da yer alıyor.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Şiddetli fırtına nedeniyle sadece okulun çatısı uçmakla kalmadı, aynı zamanda bahçesindeki bazı ağaçlar da kökünden sökülerek devrildi. Meydana gelen büyük hasar ve güvenlik riski nedeniyle, okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı. Yetkililer, hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.