Fırının tavanı çöktü: 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, mahalle sakinlerinin imece usulü ekmek pişirdiği fırının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki Fatma Altın hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Köyde uzun yıllardır kullanılan mahalle fırınında bir araya gelen kadınlar ekmek yaptıkları sırada betonarme yapının tavanı aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, çöken tavanın altında kalan Fatma Altın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Altın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sırasında fırında bulunan diğer dört kadın ise kazayı yara almadan atlattı.

"YAĞIŞ VE ISIDAN KAYNAKLANDI"

Köy muhtarı Seyit Poyraz, fırının uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, "Mahalle fırınında herkes ortaklaşa ekmek yapardı. Bugün ise çökme oldu. Yağış ve fırının sıcaklığından dolayı tavan kendini bırakmış" dedi. Köy sakinlerinden Ömer Gümüş ise fırının 1983 yılında inşa edildiğini ifade ederek, yoğun yağışlar ve içeride yanan ateşin etkisiyle betonun dayanamayıp çöktüğünü dile getirdi.

Fatma Altın’ın cenazesinin yarın öğle vaktinde kılınacak namazın ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi. (AA)